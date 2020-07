Kindlasti on paljud meist kuulnud, et enne voodisse viskamist ei tohi süüa, kirjutab hhdresearch.org. Õnneks ei vasta see väide tõele. Inimese keha ei jää öösel seisma, vaid toimetab rahulikult edasi. Seega on keha ka magades vaja toitu, millest energiat toota.