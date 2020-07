PILDID JA VIDEO ⟩ Kasuta võimalust! Elva jõe ürgorus müüakse kõrtsi

Hoone teisel korrusel asub kokku neli magamistuba koos vannitubadega. Kahel toal on isegi oma rõdu ning ühes toas asub vann. Järgmisel korrusel, mida kutsutakse 2,5 korruseks, asub üks magamistuba, mis on varustatud vannitoa ja infrapunasaunaga. Villa katusekorrusel asub puhkeruum ning avar terrass. Keldrikorruselt leiab uus kõrtsmik kaminasaali, sauna koos eesruumidaga, eraldi tualettruumi ja kaks abiruumi.

1980ndatel ehitatud elamu läbis viis aastat tagasi ulatusliku uuenduskuuri. Välisseinad on ehitatud kivist, vahelaed ja katus raudbetoonist ning katusekattematerjaliks on bituumen. Põrandaid katab keraamiline plaat ja naturaalne puitparkett. Siseviimistluses on kasutatud naturaalsetes toonides krohvi. Suurt rõhku on pandud naturaalsele valgusele, mida ilmestavad suured aknad ning rõdud.