Lugeja uurib, kas maksepuhkus tõmbab tulevikus uue laenu taotlemisele kriipsu peale

Maksepuhkuste taotluste esimene laine möödas ning osad inimesed on hakanud seda ka ennetähtaegselt lõpetama. «Kriis avaldas kindlasti paljudele inimestele negatiivset mõju ning töökaotuse või sissetuleku vähenemise tõttu tekkis vajadus ka laenude maksepuhkuste järele. Praeguseks on maksepuhkuste taotluste arv siiski märkimisväärselt vähenenud. Viimase kuuga oleme Eestis saanud ainult 30 kodulaenu maksepuhkuse taotlust. Võrdluseks, kriisi alguses saime ühe kuu jooksul 850 avaldust,» rääkis Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadik ning lisab, et uue laenu võtmist maksepuhkus ei takista.

Raadiku sõnul on märgata positiivseid noote selle osas, et paljud soovivad maksepuhkust ennetähtaegselt lõpetada. «Tundub, et esimene ehmatus on möödas ja need, kes võtsid maksepuhkuse pigem ennetavalt, hakkavad seda nüüd lõpetama. Teisalt pole keeruline olukord siiski veel täitsa möödas ning maksepuhkust on vajadusel võimalik taotleda veel kuni septembri lõpuni,» täpsustas ta.