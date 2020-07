Koristushull teismeline: kõik mu taskuraha läheb tolmulappide ja puhastusvahendite alla

Veebiväljaandele Gazettelive antud intervjuus räägib Hannah, et sattus uue hobi otsa puhtjuhuslikult. «Mulle on alati koristamine meeldinud, kuid ma ei võtnud seda varem nii tõsiselt. Kui märtsis koolid kinni pandi, leidsin, et just praegu on õige aeg oma oskusi lihvida ja koristusmaailma suunamudijaks püüelda. Ma ei kuluta oma taskuraha meigile või riietele, ostan selle eest hoopis puhastusvahendeid,» räägib Hannah.

Hannahi Instagrami konto on kiirelt palju tähelepanu saanud. Hetkel on neiul üle neljatuhande ustava jälgija, kes neiu tegemistele kaasa elavad. «Ma ei öelnud emale, et seda teen. Kui 900 inimest oli hakanud mind jälgima, leidsin, et peaksin sellest ilmselt oma emale rääkima. Iga kord, kui ma midagi koristan, teen sellest väikese video ja postitan selle Instagrami. Ma tõesti armastan koristada, see on minu jaoks kinnisidee,» lisab Hannah.