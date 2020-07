Lugeja küsib: kas palgatoetust saanud noor võib kodulaenust suu puhtaks pühkida?

«Lähtume avatud laenupoliitikast, seda eriti kriisiajal ja igale laenutaotlusele läheneme individuaalselt. Valdavalt taotleb kodulaenu leibkond ehk mitu taotlejat koos ja kui üks või mõlemad taotlejatest on saanud palgatoetust, siis analüüsime, kas see avaldab otsest mõju pere maksevõimekusele. Kui pere sissetulek on vähenenud, on oluline, et sissetulekutest piisaks laenumakseteks ja ka igapäevasteks kulutusteks. See, et osa palgast on hüvitanud töötukassa, eraldi takistuseks ei ole, oluline on sissetulekute jätkusuutlikkus,» vastab LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatsel.

Vatseli sõnul on LHV viimaste kuude jooksul finantseerinud paljude palgatoetust saanud klientide koduostu. Hüvitist saanud laenutaotlejate puhul analüüsitakse tööandjat, sektorit, kus ettevõte tegutseb, ja ka kliendi ametikohta. «Oluline on, et kliendil oleks kindlus, et tema töökoht säilib ning ta oleks võimalikud riskid ka ise läbi kaalunud ja enda jaoks maandanud. Kui näeme, et taotleja on uue finantskohustuse lisandumiseks igati valmis, siis me ka positiivse laenuotsuse teeme,» lisas Vatsel.