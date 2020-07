PILDID ⟩ Abielupaar ehitas taaskasutatud materjalidest eriti vinge kääbikuuru

«Sõrmuste isanda» filmidest kuulsaks saanud kääbikuurg on innustanud paljusid ka endale sarnast ehitama, kirjutab tyla.com . Northamptonshire'i krahvkonnas elavad Amanda ja Dave ongi nüüd päris oma käägikuuru omanikud.

Paar ehitas maja oma kätega ning pakub seal ka majutusteenust. «Maja ehitamine oli nagu hiigelsuure pusle kokkupanemine – saime ühe jupi siit, teise sealt. Lõpuks sobitus kõik ideaalselt kokku. Eks see selline isevärki maja ole, kuid täpselt sellisena see meile meeldibki,» räägib Amanda.

«Tegemist on väga keskkonnasõbraliku majaga, kuna kõik materjalid on taaskasutatud. Külalised saavad end siin ülejäänud maailmast täiesti välja lülitada. Meie endi maja asub kinnistu teises nurgas, seega saavad kõik rahus olla,» lisab Amanda.

Hoone on kaunistatud muinasjutulike detailidega, nagu näiteks haldjate kujud, unenäopüüdjad, lapitekid, soovikivid ja palju muud. Lisaks räägib Amanda, et külalistel on komme lahkudes mõni tore meene maha jätta.