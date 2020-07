Inimese peanahk on väga hell ning seda ei tohiks mingil juhul küüntega kratsida, kirjutab thehealthy.com. Tugevad küüned tõmbavad peanaha marraskile ning see tekitab kõõma. Soovitatav on peanahka hoopis oma sõrmeotstega hellalt masseerida. Usu, see on kordades mõnusam, kui küüntega enda vigastamine.