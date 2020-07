PILDID ⟩ Vääna-Jõesuus asuv maja näeb välja kui helesinine unistus

Rohelusega ümbritsetud kaunis elamu on tõeline maiuspala neile, kes pealinna kärast maale põgeneda tahavad. Kauni maja kogupindala on 159,6 ruutmeetrit, millele lisandub 20 ruutmeetri suurune viimistletud pööning. Elamut ümbritseva krundi pindala on 946 ruutmeetrit.