Kus on putukad, seal on ämblikud

Sumedatel suveõhtutel on ju mõnus hoida akent lahti, et värsket õhku tuppa lasta, kirjutab independent.co.uk. Toas põlevad lambid meelitavad aga kohale lugematul hulgal erinevaid tegelasi, kes vahel lausa märkamatult akna vahelt sisse vupsavad. Ämblikud ise valgust väga ei armasta, kuid putukatest kubisevad majakarbid on üheks nende lemmikuks. Kui tahad, et ämblikud sinu koju ei tuleks, siis hoia oma elamine putukatest prii.