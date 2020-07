Üllatav põhjus, miks vasest vannitoasisustus võib saada uueks reaalsuseks

Teadusväljaandes Health Environments Research and Design Journal 2015. aastal avaldatud uurimistöös selgus, et vask hävitab efektiivselt MRSA- ja kolibakterid ning gripi- ja noroviirused. Lisaks selgus teadusväljaandes New England Journal of Medicine avaldatud uurimistöös, et vask hävitab kiirelt ka koroonaviiruse. Teadlased leidsid, et koroonaviirus hävib vasele sattudes kõigest paari tunni jooksul.