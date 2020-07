Lusitaania teeteo kõrval teeb aiale suurt kahju veel teinegi tegelane, kes jääb tihti märkamatuks

Aednikud ja aplad tirtsud ei ole just kõige suuremad sõbrad. Soojad talved on selle sugukonna isendite populatsioonile hästi mõjunud. Kuna need putukad on võimelised elu jooksul 300 grammi rohelisi taimi alla kugistama, on neist saanud tõsine probleem.