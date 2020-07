Eksperdid soovitavad: tee enne puhkusele minekut oma kodust mõned pildid

Juhul, kui see mõte kargab pähe tööle jõudes on sul vedanud. Kuid mis saab siis, kui istud lennukis suunaga lõunamaa päikese alla? Kinnisideena peas võimu võttev mure tekitab tohutult ärevust ning võib kogu reisi ära rikkuda. Just sel põhjusel soovitavad veebiväljaande Life Hacker eksperdid enne kodunt lahkumist teha pliidist, elektroonikast, akendest ja välisuksest pilt või video. Sedasi on sinu telefonis olemas selge visuaalne kinnitus, et kodust kiiruga lahkudes ei unustanud sa ühtegi tähtsat sammu teha.