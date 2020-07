Valmis kaardirakendus, mille kaudu saavad inimesed teavet Lusitaania teetigude leviku kohta Eestis

«Selleks, et anda paremaid tõrjesoovitusi ja aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada, on vaja teada sissetunginud võõrliigi levikupiirkondi. Seetõttu algatasime süsteemse infokorje,» selgitas Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Tammekänd.

«Palume inimestel rakenduse kaudu saata Lusitaania teetigudest ka fotosid. Nii saame kindlad olla, et tegu on just selle tüütu võõrliigiga, mitte kodumaise suure või musta seateoga, kes on meie ökosüsteemile ohutud,» rääkis Tammekänd. Nutirakenduses on toodud nii Lusitaania teeteo kui ka kahe sarnase kodumaise teoliigi määramistunnused. Nende abil saab veenduda, kas tegu on ohtliku võõrliigiga või mitte.