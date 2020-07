PILDID ⟩ Tamula järve kaldal asub Võru linna modernseim eramu

Ülimoodne eramu suurepärase planeeringu tõttu avaneb igast aknast hingemattev vaade ümbritsevale kinnistule. Kahekorruseline maja on jagatud neljaks poolkorruseks, et Tamula järve imelisest vaatest viimast võtta. Hoone kogupindala on 388,5 ruutmeetrit ning kinnistu pindala on 11322 ruutmeetrit.