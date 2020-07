Eriti nüüd, kui soovime võimalikult vähe aega veeta avalikes kohtades, on põhjuseid külmkapp asjadest pilgeni täis toppida palju: suvised grillipeod, sünnipäevad ja koosviibimised sõprade ning pere seltsis. Efektiivsuse seisukohast on sinu külmik selle üle aga üpriski õnnelik. Tuleb välja, et elektri säästmiseks on soovitatav külmkappi hoida vähemalt 60 protsendilise täituvuse juures, kuid mitte üle 90 protsendi, selgitavad LG tehnikaeksperdid. Lisaks saab energiat säästa hoidudes pidevast külmkapiukse avamisest.