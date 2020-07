Aasta oli siis 2012, mil ettevõtte juhile Germo Karrole kargas pähe mõte teha midagi täiesti uut. Aastaid USAs raamatumüüjana leiba teeninud Germo tutvus seal põhuplaadiga – midagi sellist polnud ta varem näinud. «Mis kummaline asi see veel on?» mõtles ta. Huvitava tootega lähemalt tutvudes selgus, et põhuplaat on väga hea heliisolaator, millel on ka und parandavad omadused.