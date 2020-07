JULM NALI ⟩ Töökaaslane kaunistas jalgpallifänni kontori salaja vastasmeeskonna plakatitega

Craig printis välja oma lemmikjalgpalliklubi plakatid ning kaunistas Thomase kontori Celticu klubi sümboolikaga. Andunud Rangersi klubi austaja Thomas oleks tööle tulles äärepealt pikali kukkunud, kui nägi, et tema kontor on kolleegi poolt vastasklubi sümboolikaga dekoreeritud.

Meestevaheline nali ei jätnud sotsiaalmeediat külmaks. Kuid vihaste kommentaaride asemel sai Craigi tegu hoopis palju kiita. «Ohutuse tagamiseks käime praegu tööl vahetustega. Teadsin, et Thomas on suur Rangersi jalgpalliklubi austaja, seega otsustasin tema kulul natuke nalja visata. Ega ta selle üle väga rõõmus ei olnud, kuid saime mõlemad korralikult naerda,» räägib Craig.

«Mulle öeldi, et kontoris ootab mind üllatus. See ei olnud kindlasti see üllatus, mida ma soovisin, kuid müts maha Craigi ees, et ta viitsis sellise nalja korraldada,» lisas Thomas.