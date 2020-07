PILDID ⟩ Tartumaa kauneima kodu tiitliga pärjatud imeline palkmaja Võrtsjärve kaldal

Külalistemaja perenaine ja -mees on otsustanud oma elutööga hüvasti jätta ning elus uue lehekülje pöörata. Müügitehinguga leiab peale uhke peamaja uue omaniku ka kinnistul asuvad kämpingud, varjualused, grillkoda, kelder ja tuliuus saunakompleks, mis on külaliste seas ainult positiivset tagasisidet saanud. Uus omanik saab ühtlasi ka kinnistul tegutseva ettevõtte omanikuks.

Kahekorruselise peamaja kogupindala on 872 ruutmeetrit ning kinnistu pindala 10673 ruutmeetrit. Võimast peamaja ümbritseva iluaia on perenaine omal käel rajanud. Kokku on peamajas 21 tuba ning enamikel neist on ka oma isiklik vannituba. Majas on ka privaatne saun ja bassein.