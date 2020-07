Haaberstisse paigaldati Eesti esimene lusitaania teeteo hävituskonteiner

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et kogumiskonteineri paigaldamine on pilootprojekt, millega soovitakse pakkuda elanikele abi võitlusel lusitaania teeteoga. «Linnaosavalitsus on kaardistamas lusitaania teeteo leviku asukohti ning elanike tagasisidele tuginedes on enim hiidnälkjaid just Kakumäel. Seetõttu otsustasime esimese nii-öelda proovikonteineri just sinna piirkonda paigaldada,» rääkis Hanimägi ning lisas, et kogumiskonteiner, mida linnaosavalitsus regulaarselt tühjendab hakkab paiknema aadressil Sooranna 20.