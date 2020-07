Uuringus osalenutest 17 protsenti tunnistas, et on ostnud köögitehnikat hetkeemotsiooni najal. Lisaks vastas üks seitsmest, et on ostnud köögitehnikat, kuna nägid seda kokasaates. Keskmine summa, mis ühe köögividina peale kulutatakse on 17 naela (18,65 eurot).