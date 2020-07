Esimesed Epsteinile kuulunud kinnistud, mis omale uut omanikku otsivad, on Manhattani linnamaja ja Floridas Palm Beachi linnas asuv ookeaniäärne villa, vahendab The Wall Street Journal . Kinnistute eest küsitakse kokku 110 miljonit dollarit, ehk 94,8 miljonit eurot.

New Yorgi linnamaja eest küsitakse hetkel 88 miljonit dollarit, ehk 75,8 miljonit eurot. Neoklassitsistliku arhitektuuriga seitsmekorruseline elamu asub linna ühes magusaimas naabruskonnas. Uhke elamine on varustatud kõige kaasaegseima turvasüsteemiga ning elamine on siiani sisustatud mööbliga, mis kurjategijale kuulus.