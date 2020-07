Mereväest lahkudes õppis Doug ümber gaasitehnikuks, kirjutab dailymail.co.uk. Oma parimad aastad laeval veetnud mees ei leidnud tagasi maale kolides omale naist ning temast sai igipõline poissmees. Mees elas oma lapsepõlvekodus koos vanematega, kuni nende surmani. Maja, kus mees üles kasvas, on seega ainukene mälestus pereelust, mis Dougil on. Selle mälestuse elushoidmiseks ei ole Dough kunagi ühtegi asja oma elamises muutnud – kõik on täpselt nii nagu see alati olnud on.