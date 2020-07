Pakendikonteinerisse sobimatuid asju viies riskitakse kuni 13 000 euro suuruse rahatrahviga

Pärnu linnas on sadakond Tootjavastutusorganisatsiooni, Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ja Eesti Pakendiringluse pakendikonteinerit, mis on varustatud ettevõtja kontaktandmete ja pakendiliigiga, mida sinna tohib panna. Linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme hinnangul moodustavad pakendid konteinerite sisust ligi 40 protsenti, ülejäänud on olmejäätmed – lehtklaas, WC potid, kraanikausid, madratsid jpm, mis tuleks panna kodusesse prügikasti või viia jäätmejaama või -punkti.