«Meedias räägitakse puudest tihti siis, kui on mingi õnnetus: puu on kukkunud mõnele kallile autole või murdunud rohkelt külastatavas kohas. Selle peale tekib inimestel hirm, et puud ei ole ohutud ning kiputakse neid ka oma koduaedades oskamatusest liigselt kärpima või üldse maha võtma. Aga see ei pruugi olla üldse vajalik. Selle saaks ära hoida, kui spetsialist korra puudele peale vaataks,» selgitab Hanso.