Crombie, keda tuntakse oma kodumaal Ühendkuningriigis «puhtuse kuningannana», räägib, et suurim viga, mis inimesed koristades teevad, on mitme erineva puhastusvahendi kasutamine, vahendab idealhome.co.uk .

«Puhastusvahendite kasutamine on nagu jumestus. Enamikel on üks või kaks lemmiktoodet, mida nad alatasa kasutavad. Neid ei pea näole määrima, enamasti piisab kauni meigi tegemiseks ainult näpuotsatäiest. Sama on ka koristades. Kõikide pindade puhastamiseks piisab tegelikult mõnest üksikust tootest ja nendega ei pea igat pinda uputama,» räägib Crombie.