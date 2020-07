Kristallid sisekujunduses: kas järjekordne trendihullus?

Kristallid ja inimkond on käsikäes käinud tuhandeid aastaid – ei, tegemist ei ole järjekordse trendihullusega. Kaunitele kivimitele on aastatuhandete jooksul lugematul hulgal erinevaid omadusi külge poogitud, kirjutab housebeautiful.com . Esimene näide kristallide kasutamisest pärineb Mesopotaamiast. Iidne sumerite rahvas meisterdas kristallidest ehteid, millel usuti olevat raviomadused.

Ka antiikaja kreeklased uskusid, et kristallidel on raviv toime ning enamik kristallide nimesidki pärineb just kreeka keelest. Ametsüst, mida hinnataks selle lummava lillaka välimuse pärast tähendab kreeka keeles «mitte purjus», kuna kreeklased uskusid ametsüstil olevat kainestavad omadused. Hiinas ja Lõuna-Ameerikas usuti näiteks, et nefriit ravib inimese neerud terveks.