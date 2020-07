Austraalia tehnoloogiafirma sai valmis maailma esimese müüriladumisroboti

Lääne-Austraalias Daytoni linnas asuva hoone seinte ladumiseks kulus robotil kolm ja pool tööpäeva, vahendab businessnewsaus.com.au. FBR juhti Mike Pivaci sõnul on tegemist suure sammuga automatiseeritud ehitustehnoloogias. «Meie uusima leiutise Hadrian X laotud elumaja seinad on ehitustehnoloogias suur hüpe edasi. Tegemist on esimese täiesti mehitamata ja mobiilse müüriladumisrobotiga,» räägib Pivac.