Muhu saarel Linnuse külas pakutakse müüa uhket talu. 2005. aastal renoveeritud kompleksi on hoolega hoitud. Renoveerimisprojekti arhitektuurse osa ja hoonete välisilmete autor on Andres Põime, sisekujunduse autor on Tiiu Truus. Hoonete taastamisel on säilitatud võimalikult palju algupäraseid materjale.