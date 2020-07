Taimedele sool ei meeldi, kuna see imeb taimerakkudest vee välja. Kuid usinad tomatikasvatajad on leidnud, et tomatitaimede kergelt soolase veega kastmine annab taime viljadele intensiivsema maitse, kirjutab bhg.com. Kindlasti ei tohiks soolase veega taimi pidevalt kasta, kuna see saaks neile saatuslikuks.