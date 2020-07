PILDID ⟩ Tõeline idüll: Saaremaa lõunarannikul on müüa ajalooline kaluritalu

Talu õuel on lisaks abihooneks Tarvastu vallast toodud vana rehielamu, kus on Vabaõhumuuseumis talletatud jooniste järgi taastatud reheahi. Kinnistul on juurdepääs merele mööda selleks ettenähtud teed ja väikest, veepiirini ehitatud muuli, kust on tavapärase veetaseme puhul võimalik merele minna väiksema aeru- või mootorpaadiga.