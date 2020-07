Pank selgitab: kas loto mängimine võib välistada kodulaenu saamise?

Kodulaenu võttes on inimestel tihti hirm, et pank vaatab viltu, kui kontoväljavõttes on mõni üksik kasiinokülastus, lotopiletite ost või suur baariarve ööklubis. Luminori eralaenude tootejuht Martin Malinovski selgitab, et tegelikkuses jäävad pangale silma vaid äärmuslikud käitumismustrid.