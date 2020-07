Hommikul koduaeda astunud mees märkas, et sinna oli üleöö pea kahe meetri laiune ja üheksa meetri sügavune auk tekkinud, kirjutab yorkshirepost.co.uk. Nüüd peab Gerald kohaliku omavalitsusega vägikaikavedu, et leida viis, kuidas auku täita. Seniks on aga Geraldile ja tema naabritel keelatud ühisaeda kasutada.