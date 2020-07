Kas see ongi kunst? Londoni kesklinna püstitatud skulptuur tekitab vastakaid tundeid

Briti kunstniku Heather Phillipsoni loodud skulptuur kujutab endast hiigelsuurt jäätist, mille peale on maandunud kärbes ja droon, kirjutab dailymail.co.uk. Alates 1999. aastast on Fourth Plinthi kunstikomisjon tellinud erinevatelt kunstnikelt huvitavaid teoseid, mis väljakut kaunistaks. Aastate jooksul on seal on eksponeeritud kõikvõimalikke kummalisi skulptuure nagu näiteks hiiglaslik kukk, pudelilaev ja hobuseskelett. Nüüd on aga kord jäätise käes.