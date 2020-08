PILDID ⟩ Tallinna menukas linnajaos on müüa väga äge pesapaik

Kolmetoaline korter asub 1951. aastal valminud majas. Jahu tänaval asuv kortermaja on täielikult renoveeritud: vahetatud on katus, renoveeritud fassaad ning trepikojad, uuendatud elektri- ja küttesüsteem.

Hubane ja avar korter on kõrgete lagede ja põnevate sisustuslahendustega. Korter läbis viimase uuenduskuuri aastal 2014, mil vahetati välja elektrisüsteem ja paigaldati uus gaasikatel. Korteri siseviimistluses on kasutatud vaid naturaalseid materjale. Endisaegsed kiviseinadki on puhastatud ja kaetud lubikrohviga.