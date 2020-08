Finnlogi tegevjuhi Alar Antoni sõnul osaleb Soome elamumessil ligi 40 majatootjat, kes said võimaluse esitleda oma kõige uudsemaid lahendusi.

«Soome elamumess toimub juba 50. korda – see on arhitektuuri ja ehituse valdkonnas tegutsevatele inimestele märgilise tähtsusega üritus, kus pannakse paika lähiaja elamuehituse disainitrendid. Meile teadaolevalt on Finnlog esimene Eesti ettevõte, kes sel pika ajalooga prestiižsel messil osaleb,» lausus Anton.