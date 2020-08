PILK PEALE ⟩ Kolm hullumeelse hinnaga müügis olevat mõisa Eestis

Müügile on saabunud Arkna ajaloline mõisakompleks, mis asub ligikaudu 30 hektaril ja on säilinud tervikuna. Mõisa süda koosneb 16 hoonest, millest mälestisena on arvel 11 neist. Samuti mälestistena arvel ja mõisaansambli lahutamatu osad on suhteliselt hästi säilinud piirdemüür ning praeguse omaniku poolt korrastatud mõisapark, mida tuuakse esile näitena hästi looduslikku keskkonda paigutatud ning hooldatud liigirikkast pargist.