Sipelgad ei anna rahu? Siin on kaks lihtsat nippi nende peletamiseks

Selgub, et agarate sipelgate pealetungi saab peatada üheainsa kriiditükiga. Sipelgatele on nimelt vastukarva kriidis olev kaltsiumkarbonaat, millest nad reeglina üle ei astu. Tüütute putukate tee sulgemiseks tuleb tõmmata tugev joon kohta, kust nad kõige meelsamini tuppa ronivad. Kriidi kasutamine on ühtlasi ka üks valutumaid meetodeid sipelgate tõrjumiseks.