Peter on siiamaani kulutanud veidi enam kui 46 475 eurot, et lihane tütar kodust välja tõsta. Mehe püüdlused on paraku asjatud: ennasttäis tütar Katrina keeldub lahkumast. Peteri õnnetuseks on tütar ka seadusesilma ümber oma sõrme keeranud, jättes Peteri võrdlemisi täbarasse olukorda.