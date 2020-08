Korteriühistute suveülikoolis on luubi all renoveerimine ja üldkoosoleku korraldamine

Korteriühistute juhid üle Eesti kogunevad tänavu 6.–7. augustil Võrumaale Kubija hotelli Eesti Korteriühistute Liidu suveülikooli, kus arutletakse eelkõige renoveerimisvõimaluste üle, kõne all on ka üldkoosoleku korraldamine.

«Kui tavaliselt peavad korteriühistud oma iga-aastase üldkoosoleku, kus kinnitatakse ka majandusaasta aruanne, kevadel, siis koroonakriisi tõttu võimaldatakse tänavu korteriühistutel esitada aruanne hiljemalt tänavu 31. oktoobril. Suvepuhkuste järel tähendab see, et paljudel ühistutel seisab üldkoosolek alles ees – EKÜL jurist Margus Saulep tutvustabki suveülikoolis muudatusi koosoleku korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel,» rääkis Eesti Korteriühistute Liidu Lõuna-Eesti büroo juht Dagmar Mattiisen. Mõistagi on suveülikooli fookuses ka kortermajade rekonstrueerimine.