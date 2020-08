KIIRÜLEVAADE ⟩ Ehmatusega pääsenud kinnisvaraturg näitab esimesi taastumismärke

Esialgsetel andmetel sõlmiti juulis kogu Eestis 1775 korteritehingut, mida oli 282 võrra rohkem kui juunis. Pandeemiaeelsete tulemusteni on veel veidi maad minna. Samas aga on mediaanhind aastases võrdluses esimese seitsme kuuga suurenenud 6 protsenti, mis omakorda tähendab, et korteriturg on rahalises mahus langenud vaid 7 protsendi võrra.