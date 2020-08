ÜLEVAADE ⟩ Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind langes juulis alla 2000 euro

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul ületas Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind 2000 eurot esimest korda täpselt aasta tagasi juulis ning on vahepeal pigem üle selle tasemel olnud. «Tänavu juulis läbiviidud kinnisvaraekspertide uuring näitab, et pooled vastanud usuvad, et pealinna korteri ruutmeeter maksab aasta lõpus üle ning pooled, et alla 2000 euro. Eks ta aasta lõpus selle numbri juures ongi ning suuri kõikumisi ei ole oodata,» ütles Vahter.