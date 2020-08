Majorskih ütles, et kõige lihtsam moodus kulusid kokku hoida on lihtsalt teatud nähtamatute toimingute tegemata jätmine.

«Iga kortermaja seisund tuleb tehnohoolduslepingu raames kord aastas eraldi üle vaadata. Ka meile on tulnud kliendiks ühistuid, kus maja katusekate sõna otseses mõttes narmendab ja see on olnud ühistu juhatusele suureks üllatuseks. Sellisel juhul on selge, et korraline ülevaatus on aastaid lihtsalt tegemata jäänud,»selgitas ta.