Koroonakriisi ajal varjusurma vajunud uute korterite turul on tehingute arv jõudsalt taastumas – kui aprillis soetati terve Harjumaa peale kõigest mõnikümmend uut korterit, siis juulis on see tõusnud 200 ühiku peale.