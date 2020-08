Optimaalne murupikkus niitmiseks on 50-100 millimeetrit. Pikema muru niitmine tavalise niidukiga võib rikkuda masina ülekandeid ja rihmasid, kuid pikas persepktiivis võib olla kahjulik ka murule, sest murule jääb suuremas koguses niidujääke, mis ei lagune piisavalt ära ning võivad maha jäädes tekitada hallitust. Alternatiiv on niidujäägid kokku koguda, kuid see tähendab jälle lisatööd niitjale.