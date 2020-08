Putukad on kasulikud ja aiapidajad ehitavad tänapäeval lausa putukahotelle, et mesilased, kumalased ja teised head putukad käiksid lilli, marjapuid ja -põõsaid tolmeldamas. Mesilased on vagurad ja toimekad, neid ja nende mett me lausa armastame. Mesilased ei tule ka tavaliselt inimesi nõelama.