Eesti kinnisvaraarendaja: väärt arendusi ei ohusta turu üleküllastumine

Pro Kapitali üle 20 tegutsemisaasta jooksul on korrastatud mitmeid ajaloolisi hooneid nii Tallinna, Riia kui Vilniuse vanalinnas, arendatud hotelle, ärikeskusi ja elamukvartaleid.

Kuigi Kultuurikilomeetri läheduses käib juba aastaid vilgas ehitustöö ja elamupindade arv on viimase kümne aastaga mitmekordistunud, usub Pro Kapitali müügi- ja turundusjuht Carmen Kukk, et väärt arendustele on alati ruumi.