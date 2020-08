Maailmas on vähe asju, mille kohta saab öelda, et need on ideaalses seisus. Sa ei pea ostjale päris kõiki pisiasju esitlema, piisab ka sellest, kui annad ülevaate kinnisasja suurematest puudustest. Detailidesse minek võib potentsiaalse ostja hoopis eemale peletada.