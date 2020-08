Tallinna üüriturg vaevleb ülepakkumise käes

«Üüripakkumiste kasvu oli juba kevadel näha, kuid selliste numbriteni jõudmist ei osanud keegi ette ennustada. Turg on nüüd väga selgelt üürnike poole kaldu,» kommenteeris kinnisvaraportaali Cty24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

«Üürikorterite omanikud on mõistnud, et käes on teistsugused ajad ja üürnike leidmiseks ning tulususe säilitamiseks tuleb tingimusi paindlikumaks muuta ning ka hinda alla lasta,» ütles Karin Noppel-Kokerov.