Ajal, mil inimesed veedavad eneseisolatsiooni tõttu koduseinte vahel rohkem aega kui kunagi varem, on ka kataloogis rohkem praktilisi nõuandeid.

«Paljud meist elavad üsna kitsastes oludes ning nii mõnegi pere eelarve on piiratud. Seetõttu on suurem osa lahendusi paljudele taskukohased ning nii paindlikud, et neid oleks võimalik rakendada eri viisil,» rääkis IKEA Baltikumi turundusjuht Kristina Mažeikytė.