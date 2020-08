»Paljud räägivad, et nüüd on Rotermanni kvartal valmis, tühjagi ta valmis on. Rotermanni kvartal on, nagu te juba teate, palju suurem kui see, mida meie teeme. Me oleme võtnud endale sellise vankri vedada, et kõik mis on Rotermanni kvartalis kas head või halba, see piitsutatakse meie peal läbi,» sõnas ta.